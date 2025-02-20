Ранее сообщалось, что Украина преобладает РФ в изготовлении FPV-дронов.

Отечественные беспилотные системы не смогут заменить некоторые образцы вооружений, которые поставляют Украине США. Об этом в эфире Radio NV заявил известный украинский бизнесмен и волонтер Серж Марко.

"У нас есть HIMARS, которые делаются в Штатах и именно Штаты нам их могут передавать. У нас есть ракеты к ЗРК Patriot, к ЗРК NASAMS, много оборудования к F-16. Мы это все заменить никак не сможем", - говорит специалист.

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По словам Марко, Украина также не сможет заменить систему Starlink.

"Мы все подсели на Starlink и это очень плохо, потому что это очень удобная и простая вещь... Связь в бригадах осталась на том же уровне, на котором была в 2022 году. Если Маск отключит Starlink, то это станет даже большей проблемой, чем отсутствие HIMARS", - считает предприниматель.

Бизнесмен добавил, что возможное отключение Starlink будет существенно влиять на координацию действий беспилотных систем, так что Украине нужно иметь какую-то альтернативу.

Напомним, ранее УНИАН писал, что ЕС создаст собственную спутниковую систему для интернет-связи. Как сообщалось, Европейский Союз готов инвестировать в проект более 10 млрд евро.

Украинское оружие - главное

Недавно первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что на сегодня Украина преобладает РФ в изготовлении FPV-дронов.

По словам военного, с начала полномасштабной войны для Сил обороны кодифицировали более 1300 новых образцов вооружения и военной техники производства украинских предприятий.

Наибольшую группу из них составляют беспилотные авиационные комплексы и боеприпасы к ним - только в 2024-м к использованию в Силах обороны допустили более 250 новых образцов БПЛА различных типов.

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