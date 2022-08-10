Речь идет о проектах с суммой финансирования от 20 млн евро и продолжительностью реализации до 5 лет.

Кабинет министров принял постановление об уменьшении нормативно-правового давления на заявителей, которые разрабатывают инвестиционные проекты со значительными инвестициями, а также на инвесторов.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, речь идет о проектах с суммой финансирования от 20 млн евро и продолжительностью реализации до 5 лет, которые воплощаются при поддержке так называемых инвестиционных нянь и охватывают сферы перерабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых для дальнейшего обогащения, обращения с отходами, транспорта, логистики, образования, здравоохранения и тому подобное.

Среди прочего постановление предусматривает упрощение подготовки технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.

"Меняется подход к отражению юридического, социального, организационного аспекта реализации проекта. Это позволит уменьшить нагрузку на инициаторов и ускорить получение финансирования", - говорится в сообщении.

Кроме этого, инициация инвестиционных проектов будет происходить через институты совместного инвестирования.

"Заявителями, которые готовят такие инвестиционные проекты, теперь могут быть институты совместного инвестирования. Такая форма финансирования предполагает перераспределение вложений инвесторов специализированными фондами. Этот формат привлекателен для предпринимателей, ведь позволяет выгодно направить их финансовые потоки", - добавили в Минэкономики.

Также будет ускорено рассмотрение проектов, которые финансируются международными финансовыми организациями. При условии, что кредитный договор уже подписан, срок оценки инвестиционных проектов будет составлять 45 дней.

Закон об "инвестиционных нянях":

В декабре 2020 года Верховная Рада приняла президентский закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об "Инвестиционных нянях".

Законом предусмотрена поддержка как украинских, так и иностранных инвесторов, которые реализуют проекты с объемом инвестиций от 20 млн евро в сферах перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков), добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащение полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа), транспорта, обращения с отходами, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, научной и научно-технической деятельности, искусства, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, курортно-рекреационной сферы.

Также согласно закону, инвестор должен создать не менее 80 новых рабочих мест со средней заработной платой работников, размер которой не менее чем на 15% превышает размер заработной платы по соответствующему виду деятельности в регионе, где планируется к реализации проект.

Такие инвесторы получают прямой договор с правительством и пакет стимулов. Так, государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых и таможенных льгот или обеспечения объектами смежной инфраструктуры, необходимыми для реализации инвестиционного проекта. Отмечается, что общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от планового объема инвестиций по проекту.

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