Курс гривни к евро укрепился до 33,49 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 20 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,42 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,49 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 19 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2741,66 (19 мая - 2743,68);

100 EUR - 3348,8 (19 мая - 3353,19).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару к 16:00 установились на уровне 27,44/27,46 грн/долл., к евро – на уровне 33,51/33,53 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 19 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий