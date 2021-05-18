Курс гривни к евро ослаб до 33,53 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 19 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,53 грн/евро, то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 19 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2743,68 (18 мая - 2755,5);

100 EUR - 3353,19 (18 мая - 3344,49).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару к 16:00 установились на уровне 27,42/27,44 грн/долл., к евро – на уровне 33,50/33,52 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 18 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,56 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий