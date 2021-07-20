Курс гривни к евро остался на уровне 32,03 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 21 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,22 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,03 грн/евро, то есть гривня осталась на уровне предыдущего дня.

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Официальный курс:

100 USD США – 2722,05 (20 июля – 2721,32)

100 EUR – 3203,44 (20 июля – 3203,13)

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,20/27,22 грн/долл., к евро - на уровне 32,01/32,04 грн/евро.

Курс на 21 июля:

Национальный банк Украины на вторник, 20 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,21 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий