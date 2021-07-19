Курс гривни к евро укрепился до 32,03 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 20 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,21 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,03 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс:

100 USD США – 2721,32 (19 июля – 2723,01)

100 EUR – 3203,13 (19 июля – 3214,1)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,21/27,23 грн/долл., к евро - на уровне 32,06/32,08 грн/евро.

Курс на 19 июля

Национальный банк Украины на понедельник, 19 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,23 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий