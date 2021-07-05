Национальный банк Украины на вторник, 6 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня окрепла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,37 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Читайте такжеПосле выходных в Украине изменился курс доллара: обменники
Официальный курс
100 USD США – 2729,04 (5 июля – 2741,21)
100 EUR – 3237,32 (5 июля – 3241,07)
Межбанк
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,30/27,32 грн/долл., к евро – на уровне 32,39/32,41 грн/евро.
Курс на 5 июля
Национальный банк Украины на понедельник, 5 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,41 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram