Неделя началась с укрепления гривни.

Национальный банк Украины на вторник, 6 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,29 грн/долл., то есть гривня окрепла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 32,37 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

100 USD США – 2729,04 (5 июля – 2741,21)

100 EUR – 3237,32 (5 июля – 3241,07)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,30/27,32 грн/долл., к евро – на уровне 32,39/32,41 грн/евро.

Курс на 5 июля

Национальный банк Украины на понедельник, 5 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,41 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий