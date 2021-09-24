Курс гривни к евро установлен на уровне 31,22 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 27 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,64 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 31,22 грн/евро, таким образом, гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,72/26,74 грн/долл., к евро - на уровне 31,30/31,32 грн/евро.

Курс на 24 сентября:

Национальный банк Украины на пятницу, 24 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,53 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз правительства Украины:

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривни к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.

Кабинет министров прогнозирует падение обменного курса гривни по отношению к доллару до 28,6 грн/долл. в следующем году.

Автор: Екатерина Жирий