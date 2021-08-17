Национальный банк не препятствовал колебаниям и даже фактически позволял гривне укрепиться в конце недели.

Аналитики группы ICU прогнозируют колебания курса гривны на этой неделе с тенденцией к укреплению из-за продажи валюты экспортерами в связи с уплатой квартальных налогов.

Об этом сообщается в финансовом еженедельнике компании.

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"На протяжении прошлой недели гривна колебалась преимущественно в пределах 10 копеек, но завершила неделю укреплением. Национальный банк не препятствовал колебаниям и даже фактически позволял укрепиться в конце недели. Подобную динамику курса мы ожидаем и на этой неделе, особенно в конце из-за завершения периода уплаты квартальных налогов", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что на прошлой неделе Национальный банк проводил интервенции на валютном рынке каждый день, но в минимальных объемах в среднем по 5 млн долл. в день и выкупил с рынка 25,5 млн долл. за неделю. Такие объемы интервенций практически не влияли на баланс спроса и предложения на рынке, где, несмотря на выход нерезидентов из ОВГЗ, предложение валюты преобладало.

Отмечается, что среди операций клиентов банков на валютном рынке было больше продаж, хотя в среду, когда курс гривны к доллару ослабел до 26,8 грн/долл., спрос был немного больше, ведь после погашения ОВГЗ нерезиденты покупали валюту более чем на 3 млрд грн полученных средств.

Поэтому, по словам экспертов, при таких условиях с избыточным предложением валюты и минимальными интервенциями НБУ курс гривны за прошедшую неделю возрос на 0,5% - до 26,67 грн/долл.

"Сохранение аналогичного подхода к интервенциям и на этой неделе будет позволять рынку балансироваться самостоятельно, но предложение будет преобладать и в дальнейшем. В пятницу завершится период уплаты квартальных налогов, поэтому экспортеры будут продавать еще больше валюты для расчетов с бюджетом. Поэтому мы ожидаем, что курс продолжит колебаться, но в целом будет усиливаться и двигаться в сторону 26,5 грн/долл.",- отмечается в сообщении.

Курс на 17 августа:

На вторник, 17 августа, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,65 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Нацбанк на прошлой неделе - с 9 по 13 августа - купил на межбанковском валютном рынке 25,5 млн долл. в резервы.

Автор: Екатерина Жирий