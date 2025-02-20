Металлургический комбинат "Запорожсталь" группы Метинвест продолжает работать в частично оккупированном регионе Украины. Ежедневные бои войны, которую развязала Россия, идут вдоль линии фронта в 40 километрах от завода, пока там производят материалы для военного оборудования и для иностранных клиентов. Но на прошлой неделе на порог "Запорожстали" пришла вторая война - торговая, которую спровоцировал президент США Дональд Трамп, введя 25% пошлины на всю импортную сталь и алюминий, пишет The Independent.

Американский президент заявил, что введение различных тарифов "выровняет условия игры в международной торговле и сделает предприятия США более конкурентоспособными". Но украинские чиновники и лидеры бизнеса были шокированы указом Трампа, пишет издание - ведь сталелитейная отрасль Украины сейчас переживает очень тяжелые времена.

"Доля сталелитейной промышленности в валовом внутреннем продукте Украины сократилась почти вдвое после того, как российские войска вошли в страну, а экспорт стали сейчас значительно ниже довоенного уровня. Ассоциация украинской стали предупредила: если импортные пошлины США вступят в силу 12 марта, это будет стоить ослабленной промышленности 2,4 миллиарда гривен (58 миллионов долларов) доходов. Правительству же это будет стоить 1 миллиард гривен (24 миллиона долларов) налогов в год", - подчеркивает издание.

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Напомним, за 5 последних лет крупнейшие металлургические предприятия Украины уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года, уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. При этом 61% от всей суммы налогов, уплаченных металлургами в 2024 году - это доля компании Метинвест. Но в случае роста тарифов государственных монополий бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.