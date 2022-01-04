Эксперт также отметил, что в 2022 году инфляция составит 7,2 процента.

В Украине высокая инфляция съедает часть номинального прироста доходов населения.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил глава департамента макроэкономических исследований Группы ICU Виталий Ваврищук.

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По словам эксперта, рост ВВП будет оставаться медленным, по крайней мере, в течение первого полугодия 2022 года.

"Мы ожидаем экономического роста по итогам года на уровне 3,2 процента. Ключевым драйвером ВВП в последние годы являлось частное потребление домохозяйств. Он замедлится в течение 2022 года. Во-первых, высокая инфляция съедает часть номинального прироста доходов населения. Во-вторых, бизнесу будет все сложнее поддерживать текущие темпы роста зарплат без потери конкурентоспособности", - отметил эксперт.

По словам Ваврищука внешние рынки были крайне благоприятны для украинского бизнеса в части цен, однако в реальном измерении объемы экспорта товаров в текущем году остаются на уровне 2020 года.

"Мы не ожидаем поддержки экономики со стороны экспорта и в 2022 году, потому что экономики основных торговых партнеров Украины будут замедляться. В то же время инвестиции станут весомым фактором роста ВВП. Частный бизнес постепенно возобновляет свои инвестиционные программы после длительной паузы, связанной с неопределенностью из-за пандемии COVID-19. Также государственные инфраструктурные проекты и дальше будут способствовать росту ВВП", - отметил эксперт.

Эксперт также отметил, что в 2022 году инфляция составит 7,2 процента.

"Мы ожидаем, что инфляция вернется в целевой диапазон НБУ только в первом квартале 2023 г. Хотя индекс потребительских цен уже постепенно снижается по отношению к своему пиковому значению 11 процентов в сентябре, базовый ИПЦ и дальше будет расти в течение первого полугодия 2022 г. Устойчивое инфляционное давление факторами спроса и предложения. Риском остается потенциальный пересмотр цен на электроэнергию и газ с мая 2022 года. С учетом этого мы ожидаем, что учетная ставка НБУ будет оставаться на текущем уровне, по крайней мере, до конца третьего квартала", - подчеркнул аналитик.

Эксперт также отметил, что в 2022 году валютный курс будет на уровне в среднем 27,7 грн/долл.

"Нет никаких факторов, которые фундаментально давили бы в сторону укрепления, или в сторону ослабления гривни. Валютный курс и валютный рынок будут оставаться относительно стабильными. При этом в течение года возможно много эпизодов, когда гривна будет под давлением", - подчеркнул аналитик.

Потребительская инфляция в Украине: