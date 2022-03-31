С 1 апреля жизнь в Украине изменится в нескольких сферах.

Более 30 дней длится война России и Украины. Украинские военные доблестно дают отпор врагу, но война вряд ли закончится в апреле. Тем не менее жизнь продолжается. Второй месяц весны принесет нам изменения в налогообложении, перерасчет пенсии и возобновление работы театров и музеев.

Перерасчет пенсий

Плановой индексации пенсий в апреле не будет, но пенсии пересчитают работающим пенсионерам. Таких в Украине примерно 2,5 миллиона.

Пенсию повысят лицам, которые имеют не менее 24 месяцев страхового стража с момента назначения пенсии. Перерасчет произойдет автоматически - обращаться никуда не нужно. Размер прибавки будет зависеть от получаемой зарплаты и количества отработанного стажа.

Сами надбавки будут выплачены только в июле, когда данные о стаже получит Пенсионный фонд. То есть фактически пенсии вырастут летом, но перерасчет произойдет в апреле.

Изменение налогообложения

С 1 апреля для ФОП I и II группы выплаты единого налога будут добровольными. А крупный бизнес перейдет на упрощенную систему налогообложения. ФОП III группы смогут выплачивать единый налог с оборота в размере 2%. Эти изменения действуют до отмены военного положения.

При этом есть исключения. Некоторые ФОП не смогут выбрать упрощенную систему налогообложения. Список исключений опубликован Государственной налоговой службой.

Рост цен

В апреле, вероятнее всего, вырастут цены на некоторые категории товаров. В первую очередь это продукты борщевого набора, а также дешевые крупы, хлеб, макароны - спрос на них сильно повышен из-за войны. Во-вторых, это продукты, на которые Кабмин отменил предельный уровень надбавки. Это гречка, сахар, вермишель и масло.

Подорожают также импортные продукты: какао, кофе, шоколад и сухофрукты, поскольку их труднее доставить в Украину.

Отмена выходного на Пасху

Пасха 2022 года выпадает на 24 апреля. Ежегодно следующий день после Пасхи объявляется выходным днем. Но в этом году 25 апреля будет рабочим из-за внесенных в Трудовой кодекс изменений. Впрочем, если война закончится к этому дню, то выходной могут вернуть.

Возобновление работы заведений культуры

С 1 апреля в Украине постепенно начнут работать заведения культуры и искусств там, где это безопасно. Количество мест будет ограничено, а при входе посетителей будут осматривать. В случае воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие, которое расположено в учреждении.

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