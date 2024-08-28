В течение II квартала общий объем государственного и гарантированного государством долга увеличился в гривневом эквиваленте на 243,7 млрд.

В июле сумма государственного и гарантированного государством долга выросла в гривневом эквиваленте на 206,16 млрд и в долларовом эквиваленте на 3,20 млрд. Об этом сообщается в справке Министерства финансов.

Стоит отметить, что за весь II квартал общий объем государственного и гарантированного государством долга вырос в гривневом эквиваленте на 243,7 млрд и в долларовом - на 1,1 млрд.

Таким образом, по состоянию на конец прошлого месяца государственный и гарантированный государством долг составил 6 374,09 млрд гривен, или 155,36 млрд долларов. Из этой суммы государственный долг составил 6 050,06 млрд гривен (почти 95%). Сумма государственного внешнего долга равнялась 4 378,79 млрд гривен.

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Сумма государственного внутреннего долга составляла 1 671,27 млрд гривен, тогда как сумма гарантированного государством долга равнялась 324,03 млрд гривен.

Снижение кредитного рейтинга Украины

В июле в Верховной Раде приняли закон, дающий право правительству приостановить выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября.

А в августе в Международном агентстве Fitch Ratings снизили кредитный рейтинг Украины. Как сообщалось, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте ухудшили до "RD" (ограниченный дефолт). Это означает, что эмитент не смог провести своевременные платежи.

Эксперты считают, что снижение кредитного рейтинга не приведет к ухудшению экономической ситуации, однако может ударить по репутации страны.

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