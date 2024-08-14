В международном агентстве Fitch Ratings понизили кредитный рейтинг нашей страны.

Ухудшение рейтинга Украины до ограниченного дефолта будет иметь негативные репутационные последствия, впрочем ожидать существенного ухудшения экономической ситуации не следует. Об этом агентству УНИАН рассказал экономический эксперт Владимир Золоторов.

"Первая реакция на это (снижение кредитного рейтинга, - УНИАН) будет негативной, потому что все будут понимать, что это страна, которой нельзя давать денег. Но все знают, что здесь война, поэтому я не думаю, что это как-то серьезно повлияет на реальные деньги, которые сюда идут", - считает специалист.

Эксперт отметил, что в мире практически не было случаев, когда бы государство обанкротилось так, как частное предприятие.

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"В случае предприятия все просто: есть долг, он не может быть оплачен. После этого идет процедура банкротства, изымаются активы. Что-то возвращается тем, кто давал кредиты. В случае государства этого сделать нельзя. По крайней мере, таких прецедентов не было", - говорит Владимир Золоторев.

По мнению специалиста, весь мир сейчас идет к большому дефолту. Это касается, в частности, США и Западной Европы. "Дефолт Украины на этом фоне будет малозаметным", - добавляет эксперт.

Угроза дефолта - что известно

Напомним, недавно в международном агентстве Fitch Ratings снизили кредитный рейтинг Украины. В частности, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте с уровня "C" ухудшили до "RD" (ограниченный дефолт).

Отметим также, что в конце прошлого месяца агентство понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с CC до C (дефолт неизбежен).

Рейтинг понизили вскоре после того, как украинское правительство договорилось с кредиторами о реструктуризации долга на более чем 20 млрд долларов.

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