Этот уровень рейтинга означает, что эмитент не провел своевременные платежи.

Международное агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Украины. В частности, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте с уровня "C" ухудшили до "RD" (ограниченный дефолт). Об этом говорится в заявлении агентства.

Стоит отметить, что этот уровень рейтинга означает, что эмитент не провел своевременные платежи.

Также Fitch также понизило рейтинг еврооблигаций 2026 года на сумму 750 млн долларов с уровня "C" до "D" (дефолт). Рейтинг этого уровня присваивается эмитенту или государству, объявившим дефолт по всем своим финансовым обязательствам. В то же время агентство подтвердило рейтинг других облигаций в иностранной валюте на уровне "C" (дефолт неизбежен).

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Причины снижения рейтингов

Агентство ухудшило кредитные рейтинги Украины после окончания 10-дневного льготного периода по оплате купонов по еврооблигациям 2026 года. Срок погашения по указанным ценным бумагам вышел 1 августа 2024 года.

Следующая запланированная дата пересмотра рейтинга Украины - 6 декабря 2024 года.

В агентстве напомнили, что 9 августа правительство официально объявило о начале процедуры получения согласия на реструктуризацию суверенных еврооблигаций на сумму 19,7 млрд долларов США и гарантированных государством облигаций "Укравтодора" на сумму 0,7 млрд долларов США. По мнению Fitch, такое предложение обмена является обменом проблемного долга. Оно предусматривает уменьшение основной суммы долга и процентов, а также продление сроков погашения.

Реструктуризация долгов

Fitch - одно из трех основных кредитных рейтинговых агентств наряду с Moody's и S&P. В конце 2023 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте на уровне "СС" (высокая вероятность дефолта).

В конце июля 2024 года агентство понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с CC до C (дефолт неизбежен). Понижение рейтингов произошло после соглашения украинского правительства с кредиторами о реструктуризации долга на более чем 20 миллиардов долларов.

Так, Украина объявила об успешном достижении принципиальных договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций, что является важным этапом процесса реструктуризации долга.

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