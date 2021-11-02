По словам Забуранной, Кабмин будет дорабатывать проект бюджета в течение двух недель.

Сегодня Верховная Рада поддержала в первом чтении проект госбюджета на 2022 год. По словам председателя подкомитета по вопросам расходов бюджетного комитета Рады Леси Забуранной, этому предшествовало более месяца кропотливой работы.

Об этом нардеп сообщила на своей странице в Facebook.

"Всего Комитетом было рассмотрено 3284 предложения народных депутатов к подготовленному правительством проекту Госбюджета-2022. Из них учтены или частично учтены 20%. Очень хотелось бы учесть максимальное количество правок, но значительное количество из них от оппозиционных фракций не были сбалансированы", - написала Забуранная и добавила, что лично подала 148 предложений. Они касались медицинской, образовательной и социальных сфер.

В частности, депутат предложила увеличить зарплаты медработникам, расходы на развитие учреждений профессионального и высшего образования, расходы на бюджетную программу по ежегодной разовой денежной помощи ветеранам войны и тому подобное.

Во время голосования депутаты поддержали следующие важные предложения:

выделение 1 млрд грн на реализацию программы "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы;

предоставление субвенции объемом 1,5 млрд грн на приобретение оборудования для школьных столовых (пищеблоков);

по расходам Госбюджета-2022 на мероприятия по борьбе с коронавирусом во время обучения в школах;

увеличение расходов по бюджетной программе "Фонд развития учреждений профессионального и высшего образования", в рамках которой в учебных заведениях проводятся ремонтные работы, развивается сеть общежитий, улучшаются условия для обучения.

"Сейчас проект Государственного бюджета на следующий год возвращается в Кабинет министров для доработки ко второму чтению. Ожидаем, что это займет две недели. Лично мне хотелось бы увидеть в обновленном ко второму чтению проекте больше внимания медицине, социальным стандартам и развития стратегической промышленности", - отметила Леся Забуранна.

Автор: Иван Бойко