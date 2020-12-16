Начиная с июля, государство будет доплачивать по 400 грн пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет.

В Украине с 1 января 2021 года пенсии вырастут на 300 грн - до 2400 грн, повышение будет касаться тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин.

Об этом говорится в статье ЭП.

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Повышение пенсий обусловлено повышением минимальной заработной платы с 5 тыс грн до 6 тыс грн.

Индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. В апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с июля, государство будет доплачивать по 400 грн пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Кроме этого, такие граждане будут получать не менее 2500 грн, даже если стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Граждане старше 80 лет будут получать дополнительно до 500 грн. А минимальная пенсия для них составит 2600 грн.

При этом, минимальная пенсия, которую будут получать украинцы, с декабря 2021 года вырастет на 80 грн и составит 1934 грн.

Госбюджет-2021: что известно

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

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Автор: УНИАН