Инициатива по отмене упрощенной системы налогообложения – это удар в пах, говорят предприниматели.

Глава комитета финансов Украины Даниил Гетманцев анонсирует повышение налогов, возобновление налоговых проверок и обязательное введение РРО. Изменения коснутся прежде всего самых маленьких предпринимателей. ФОПы уже готовят протесты, ведь возвращение даже к довоенным условиям труда могут убить малый бизнес, говорится в сюжете ТСН.

"Налоги малому бизнесу не сокращают, наоборот, мы слышим с ужасом, что их хотят повысить. И электричество хотят повысить. Налоги никто не снизил, ничего нам не дали никаких условий для работы. Они же штрафы не убрали, они отложили их на период войны. У меня такое ощущение, что мы все выйдем с огромными штрафами - 10 тысяч, 50 тысяч. То есть еще раз вопрос к господину Гетманцеву – на кого вы работаете?", - говорит предприниматель Татьяна Горева.

Поводом для волнений малого бизнеса стали недавние заявления глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Гетманцев анонсировал возврат уже летом довоенной системы налогообложения. Тогда же возобновятся налоговые проверки, а каждый субъект бизнеса должен установить регистратор расчетных операций (РРО).

Экономический эксперт Олег Гетьман отмечает, что ввод РРО абсолютно экономически не целесообразен, потому что ФОП не могут выйти за установленные лимиты.

С свою очередь лидер ФОП Сергей Доротич считает, что перевод экономики страны во время войны на систему налогообложения в 2% спас её, тогда как возвращение к довоенным правилам с усилением фискализации и налоговыми проверками экономику просто добьет:

"Сегодняшняя инициатива по отмене этой системы, нависшая над предпринимателями – это удар в пах. Это очередной стресс, это остановка, в какой-то мере работы предприятий, это недополучение в бюджет средств, а недополученные средства - это патроны и снаряды на передовую"

Вместо того, чтобы заниматься бизнесом в сложных условиях, бизнесмены будут общаться с налоговиками: сначала переписка, потом сбор документов и обжалование решений инспекторов в судах, говорится в сюжете.

В комитете финансов говорят, что окончательные решения по изменениям в налоговом кодексе еще не приняты. Большинство депутатов склоняются к тому, чтобы продлить мораторий на проверки и оставить всё без изменений.