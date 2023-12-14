Продать доллар можно в среднем по курсу 37,20 грн, евро – 40,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 14 декабря, остался на уровне вчерашнего показателя – 37,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 6 копеек и составляет 40,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,20 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня несколько подешевел – на 2 копейки, до 37,65 грн/долл. (продать доллар можно за 37,55 грн). Курс евро же в обменниках подорожал сразу на 20 копеек, до 40,90 грн/евро (курс продажи – 40,60 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины на четверг, 14 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,02 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 39,92 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению со вчерашним курсом.

В прогнозе Fitch Ratings предполагается, что ситуация на финансовом рынке будет оставаться более или менее стабильной. Курс доллара в Украине в 2024 году, по мнению аналитиков, будет незначительно колебаться.

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