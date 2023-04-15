Германия считает, что Россия не может быть надежным партнером в области ядерной технологии.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением России Украину, правительство Германии предлагает включить атомную промышленность агрессора в 11-й пакет санкций Европейского союза.

Такое заявление сделал вице-канцлер Германии Роберт Хабек, отметив при этом, что что Россия использует зависимость в сфере энергетики для оказания давления на другие страны, сообщает DW.

Хабек подчеркнул, что привилегированное отношение к российской атомной промышленности неприемлемо, и что Россия не может рассматриваться как надежный партнер в области ядерной технологии.

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Он также выразил мнение, что нужен переходный период для реализации санкций в отношении российской атомной энергетики, но при этом необходимо начать решительные действия в этой сфере.

Санкции против России

19 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила о том, что Европа нашла замену для двух третей российского газа.

В декабре 2022 года в ЕС договорились о предельной цене на газ.

В рамках одного из санкционных пакетов 5 декабря 2022 года был введен потолок цен на нефть. С 5 февраля 2023 года ступил в силу запрет на закупку российских нефтепродуктов.

28 марта 2023 года в ЕС решили запретить российским экспортерам заранее резервировать мощности, необходимые для поставок.

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