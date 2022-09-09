Сам Фридман цель предложения, которое заключается в снятии с него санкций Великобритании, отрицает.

Российский олигарх Михаил Фридман предлагает перевести 1 миллиард долларов из своих личных состояний в украинский филиал основанного им Альфа-банка, чтобы отменить санкции Британии.

Об этом информирует The Wall Street Journal.

По словам американских чиновников, предложение Фридмана относится к числу тех, которые руководители предприятий, банков и компаний, включенных в черный список, "тихо делают западной власти".

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Сам Фридман цель предложения, которое заключается в снятии с него санкций Великобритании, отрицает.

Известно, что Альфа-банк, как один из крупнейших частных финансовых институтов РФ, внесен в черный список Министерства финансов США. Передача любого из активов Фридмана в Альфа-банк, в котором он владеет контрольным пакетом акций, потребует одобрения Министерства финансов США.

Альфа-Банк-Украина, дочерняя компания Альфа-банка, предложила официальным лицам в Киеве разрешить Фридману перевести в банк 1 млрд долларов из его личного состояния, отметил председатель наблюдательного совета этого финансового учреждения Роман Шпек. Эти деньги будут использованы для финансирования важнейших проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, охраной здоровья, продовольственной и энергетической безопасностью, пояснил он.

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