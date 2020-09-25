Кабинет министров начал консультации со специалистами по данному вопросу.

Кабинет министров начал консультации со специалистами по вопросу создания фондового рынка в Украине и через год начнет реализовывать эту идею.

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Об этом на встрече с Американской торговой палатой сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

"Уверен, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и через год выйдем на создание фондового рынка", - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

Что этому предшествовало

По словам премьера, запуск в Украине фондового рынка является приоритетной задачей Кабмина, поскольку сможет привлечь миллиарды долларов инвестиций.

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Автор: Лариса Бекета