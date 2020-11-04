Фонд госимущества продолжает продавать объекты "Укрспирта" в рамках демонополизации спиртовой отрасли.

Фонд государственного имущества Украины выставил на продажу еще три спиртзавода госпредприятия "Укрспирт", онлайн-аукционы по которым пройдут в декабре этого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

"Онлайн-аукцион по приватизации Залозецкого МПД (места осуществления деятельности – УНИАН) состоится 2 декабря, Должокского МПД – 3 декабря, а Мартыновского МПД – 4 декабря", - сказано в сообщении.

Отмечается, что приватизация указанных активов проходит в рамках демонополизации спиртовой отрасли и для создания рынка спирта на конкурентных началах.

Что этому предшествовало

Фонд госимущества в ноябре текущего года планирует выставить на продажу через онлайн-аукционы 10 спиртовых заводов государственного предприятия "Укрспирт".

В октябре через онлайн-аукционы частные инвесторы приватизировали первые 6 спиртзаводов госпредприятия.

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Автор: Анна Нагорная