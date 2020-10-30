Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору шестой спиртзавод государственного предприятия "Укрспирт" – Суходольское место осуществления деятельности (МПД) во Львовской области за рекордные 60,3 млн грн.
О завершении аукциона сообщила пресс-служба "Укрспирта".
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"Новый рекорд! Несколько минут назад завершился аукцион по продаже имущества Суходольского МПД и хранения спирта. За объект приватизации на торгах соревновались 4 компании, а стартовая цена выросла в 2,8 раза - с 21,7 млн грн до 60,3 млн грн", - отмечается в сообщении.
Согласно информации на сайте ProZorro, где проходили торги, покупателем стало зарегистрированное в Киеве ООО "Финанс-Сервис Плюс".
Приватизация спиртовой отрасли
- 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.
- Монополистом в спиртовой отрасли Украины является государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году.
- В сентябре 2020 года был запущен процесс приватизации спиртовой отрасли.
- 15 сентября ФГИУ выставил на приватизацию Немировский спиртовой завод.
- 17 сентября 2020 года был выставлен на приватизацию Артемовский спиртзавод.
- 15 октября 2020 года первый завод "Укрспирта" приватизировали за 55 миллионов гривень.
- 20 октября 2020 года Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 50 млн грн второй объект ГП "Укрспирт" – Артемовское место осуществления деятельности.
- 22 октября 2020 года Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 53 млн грн третий объект ГП "Укрспирт" – Овечацкое место осуществления деятельности.
- 28 октября Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 50 млн грн четвертый объект ГП "Укрспирт" – Лопатинское место осуществления деятельности, расположенное во Львовской области.
- Также приватизировано Бершадское МПД за 19,8 млн грн.
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