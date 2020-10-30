Стартовая цена объекта во время торгов выросла в 2,8 раза.

Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору шестой спиртзавод государственного предприятия "Укрспирт" – Суходольское место осуществления деятельности (МПД) во Львовской области за рекордные 60,3 млн грн.

О завершении аукциона сообщила пресс-служба "Укрспирта".

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"Новый рекорд! Несколько минут назад завершился аукцион по продаже имущества Суходольского МПД и хранения спирта. За объект приватизации на торгах соревновались 4 компании, а стартовая цена выросла в 2,8 раза - с 21,7 млн грн до 60,3 млн грн", - отмечается в сообщении.

Согласно информации на сайте ProZorro, где проходили торги, покупателем стало зарегистрированное в Киеве ООО "Финанс-Сервис Плюс".

Приватизация спиртовой отрасли

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Монополистом в спиртовой отрасли Украины является государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году.

В сентябре 2020 года был запущен процесс приватизации спиртовой отрасли.

15 сентября ФГИУ выставил на приватизацию Немировский спиртовой завод.

17 сентября 2020 года был выставлен на приватизацию Артемовский спиртзавод.

15 октября 2020 года первый завод "Укрспирта" приватизировали за 55 миллионов гривень.

20 октября 2020 года Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 50 млн грн второй объект ГП "Укрспирт" – Артемовское место осуществления деятельности.

22 октября 2020 года Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 53 млн грн третий объект ГП "Укрспирт" – Овечацкое место осуществления деятельности.

28 октября Фонд государственного имущества Украины продал частному инвестору за 50 млн грн четвертый объект ГП "Укрспирт" – Лопатинское место осуществления деятельности, расположенное во Львовской области.

Также приватизировано Бершадское МПД за 19,8 млн грн.

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Автор: Анна Нагорная