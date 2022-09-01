Средства пойдут на поддержку наших ребят на фронте.

Основатель и руководитель медиабаинговой компании Traffic Devils Александр Слобоженко в свой день рождения получил в подарок от сотрудников миллион гривен и отдал его на благотворительность.

Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

Подробности рассказала СЕО компании Traffic Devils Виктория Тихачова.

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"С днем рождения вышла интересная история: мы всей командой думали над подарком для Саши. Хотелось подарить что-то такое запоминающееся, что вызовет у него позитивные эмоции и будет действительно полезным. Саша очень сильно помогает ВСУ, волнуется за страну, поэтому мы решили, что сделать командный сбор к его дню рождения будет хорошей идеей. Ведь любая помощь армии – это шаг, который приближает нашу победу", - пояснила Виктория.

СЕО Traffic Devils также добавила, что хотя на первый взгляд, миллион - крупная сумма, но если разделить ее на всех сотрудников компании (а в Traffic Devils работает почти 350 человек), то ее вполне реально собрать. Сотрудников мотивировало то, что средства пойдут на поддержку наших ребят на фронте.

"Таким образом мы сделали сразу две крутых вещи - и шефа поздравили, и свой вклад в помощь армии внесли. Впоследствии все средства перевели в проверенный благотворительный фонд Everaid (http://everaidua.com), которому Саша помогает с момента основания. Мы очень хотим, чтоб наш пример поддержали и другие компании. Вместе мы сделаем украинские Вооруженные силы непобедимыми!" - подытожила Виктория.

Напомним, Александр Слобоженко - молодой украинский IТ-предприниматель, основатель одной из лучших медиабаинговых команд в группе стран восточной Европы Traffic Devils. Компания занимается закупкой и перепродажей трафика для рекламодателей. Работает с рекламой в разных источниках: Facebook, TikTok, UAC, In-App.

Детальнее с работой фонда можно ознакомиться по ссылке.

FB-страница фонда https://www.facebook.com/everaidua/

Instagram фонда https://instagram.com/everaid.ua

Сайт фонда http://everaidua.com