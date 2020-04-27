В Нацбанке разъяснили новые правила финмониторинга: что ждет украинцев при переводе более 5 тысяч гривень

Наличие карты в банке означает автоматическую идентификацию клиента, утверждают в Нацбанке.

Вступление в силу с 28 апреля нового закона о противодействии отмыванию доходов не создает никаких ограничений в совершении операций с банковскими картами.

Об этом рассказал директор департамента платежных систем Национального банка Украины Алексей Шабан во время брифинга, посвященного вступлению в силу Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Закон, в частности, предусматривает обязательную идентификацию при переводе средств в сумме, превышающей 5 тыс. грн, а в некоторых случаях - необходимость подтверждения происхождения доходов.

В ходе брифинга Шабан объяснил, что при осуществлении операций с банковскими картами, включая перевод средств в сумме, превышающей 5 тыс. грн, владельцам карт не нужно проходить никаких дополнительных процедур идентификации

"Безналичные переводы не будут иметь никаких ограничений, дробить платежи не нужно. Владельцы карты-отправителя и карты-получателя уже идентифицированы банками. У банков есть информация о владельцах карт, они знают свойственные вам объемы операций. На основании таких операций не будут возникать дополнительные вопросы у банков", - сказал Шабан.

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По его словам, новый закон направлен на мониторинг больших рисковых операций, а не мелких переводов.

Что касается необходимости справки о происхождении средств при осуществлении операций на сумму более 5 тыс. грн, то директор департамента платежных систем заверил, что она не нужна.

"Закон ничего не меняет в принципах требования документов о происхождении средств. В данной ситуации нет необходимости изучения банком информации о происхождении средств, паспорта для проведения такой операции будет достаточно. Это касается не только перевода денег, а и пополнения своей карты, оплаты товаров и услуг", - подчеркнул Шабан.

То же касается и SWIFT-платежей между счетами. По словам Шабана, наличие счета в банке означает, что идентификацию банк уже провел, и никаких дополнительных шагов в этом направлении банк делать не будет.

Он отметил, что банк может задать вопрос, если сумма операции будет несвойственна для конкретного клиента, но это "экзотические случаи".

При пополнении карты в терминале самообслуживания в случае верификации клиента также не требуется дополнительных подтверждений.

"Если терминал банка или финансовой небанковской компании оборудован устройством для считывания карты или дает возможность верификации с помощью ввода ПИН-кода или одноразового СМС-пароля, то никаких дополнительных действий не требуется. Закон не создает для вас никаких неудобств в выполнении ваших привычных операций", - отметил Шабан.

Как сообщал УНИАН, ранее НБУ разъяснил особенности идентификации клиентов мобильных операторов после вступления в силу закона о противодействии отмыванию доходов. Нормы нового закона не регулируют телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами.

Украинские банки с 28 апреля смогут проводить идентификацию и верификацию клиентов без их личного присутствия. В частности, банки смогут использовать систему BankID НБУ и электронную подпись, либо проводить видеоидентификацию.