Международные инвесторы потратили миллиард евро на облигации, связанные с итальянской мафией — Financial Times

Инвесторы скупали облигации с 2015 по 2019 год.

В течение нескольких лет международные инвесторы вкладывали средства в облигации, которые оказались причастны к итальянской мафии.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на имеющиеся в распоряжении финансовые и юридические документы.

Так, по данным издания, международные инвесторы с 2015 по 2019 год потратили около 1 млрд евро на покупку таких облигаций.

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Часть этих бумаг имеет отношение к преступной организации Ндрангета, одной из самых влиятельных мафиозных группировок Италии.

Среди покупателей бондов оказался Banca Generali, один из крупнейших частных банков Европы. Консалтинговые услуги в этой сделке предоставляла компания EY, входящая в «большую четверку» аудиторских компаний. Облигации покупали также пенсионные фонды, хедж-фонды и семейные офисы, которые искали способы получить высокую доходность.

Справка УНИАН. Ндрангета - одна из самых богатых преступных группировок на Западе. Организация занимается незаконным оборотом кокаина, отмыванием денег, вымогательством и контрабандой оружия. По оценке Европола, годовой оборот Ндрангеты, которая состоит из сотен автономных кланов, составляет не менее 44 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, в апреле глава МВФ Кристалина Георгиева спрогнозировала, что пандемия коронавируса приведет к самому глубокому кризису со времен Великой депрессии. Она подчеркнула, что даже при лучшем сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного оздоровления экономики.

В мае 2020 года цены на акции стран с формирующимися рынками упали в среднем на 20%.

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