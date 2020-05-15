Инвесторы вывели из развивающихся стран более $100 миллиардов - эксперт

Цены на акции стран с формирующимися рынками упали в среднем на 20%.

Первый квартал отметился и рекордным оттоком иностранных портфельных инвестиций с формирующихся рынков: изъятие средств инвесторами-нерезидентами превысило 100 миллиардов долларов США.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на экономиста Татьяны Богдан.

"Эта сумма относительно ВВП этих стран рекордная за весь период наблюдения", - говорится в сообщении.

По ее словам, экономики стран с формирующимися рынками, и Украина в их числе, испытали влияние множественных внешних шоков - снижения цен на сырьевые товары, сокращения внешнего спроса, потери доступа к внешнему финансированию.

"С середины января до начала апреля 2020 года цены на акции этих стран упали в среднем на 20%", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, в апреле глава МВФ Кристалина Георгиева спрогнозировала, что пандемия коронавируса приведет к самому глубокому кризису со времен Великой депрессии.

Она подчеркнула, что даже при лучшем сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного оздоровления экономики.