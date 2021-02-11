В ЕС уверяют в готовности обеспечивать для Украины доступ к вакцинам от коронавируса.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призывает Украину продолжать путь реформ.

Об этом он сообщил в Twitter.

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По словам Борреля, перед заседанием Совета ассоциации Украина-ЕС он «обменялся мнениями» с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поощряем Украину упорно продолжать повестку дня реформ и готовы поддерживать ее в получении доступа к вакцинам от COVID-19», - подчеркнул Боррель.

11 февраля в Брюсселе проходит седьмое заседание Совета ассоциации Украина-Европейский Союз. На нём председательствует вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель. Украинскую делегацию возглавляет премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина и ЕС

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной с Европейским Союзом. До этого оно применялось на временной основе с 2016 года.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, усилению экономических связей и взаимного уважения общих ценностей.

Экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.

10 февраля 2021 года Европейская комиссия подтвердила готовность начать процесс пересмотра торговой части Соглашения об ассоциации.

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Автор: Виталий Саенко