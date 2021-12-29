Новые тарифы спровоцируют рост цен на популярные товары, прогнозирует эксперт.

В Украине в следующем году продолжат расти тарифы на коммуналку, не остановится также и повышение цен.

Неутешительный прогноз озвучила эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно в эфире телеканала "Украина 24".

"Люди должны понимать, что если компенсация происходит за счет местных бюджетов, то это тоже их средства. Водоканалы уже подняли тарифы. Самый большой тариф будут иметь жители Бердянска, Запорожья и Умани. К примеру, по Киеву стоимость выросла на 20% и, к сожалению, это только на 20%. В каком смысле? В том, что это не финал – в следующем году мы можем получить и все 50%, и 100% – это будет просто неподъемной ношей для всех потребителей", - сказала она.

По ее словам, тариф на электроэнергию для бизнеса в январе будет на уровне 7 гривень за 1 кВт/ч, а по окончанию отопительного сезона он вырастет до 10 гривень.

Читайте такжеВ Кабмине уточнили, что будет с тарифами на тепло и газ нынешней зимой в Украине"Все бизнесы говорят, что не потянут, поскольку и газ дорогой – более 40 грн за 1 куб м, – и электрическая энергия. Поэтому под угрозой у нас все теплицы, выращивающие овощи и часть ягод, фруктов... Будет подорожание всех товаров первого потребления", - рассказала эксперт.

Напомним, ранее в Украине повысили тарифы на распределение газа - новые расценки начнут действовать с 1 января.