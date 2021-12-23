Решение о повышении тарифов было принято Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

С 1 января в Украин тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод вырастут до 30,38 грн за 1 кубометр.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Читайте такжеОбнародованы коммунальные тарифы на ноябрь: сколько и за что будем платить

Решение о повышении тарифов было принято Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

НКРЭКУ скорректировала тарифы для 45 предприятий, осуществляющих водоснабжение и водоотвод.

Установление НКРЭКУ новых тарифов обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС), что составит в целом 30,38 грн за 1 кубометр, из них:

- централизованное водоснабжение - 16,164 грн/кубометр с НДС;

- централизованный водоотвод - 14,22 грн/ кубометр с НДС.

Тарифы на воду:

Тарифы для всех водоканалов, а также для других предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотводом, устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Отдельно устанавливаются тарифы на водоснабжение, и отдельно — на водоотвод, причем они различны для разных водоканалов.

Кроме того, есть две группы тарифов: на собственно централизованное снабжение холодной водой и водоотвод (для жителей частного сектора и коллективных потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере водоснабжения), и на централизованное снабжение холодной водой и водоотвод с использованием внутридомовых систем, для многоэтажных домов (субъектам хозяйствования, являющимся исполнителями этих услуг).