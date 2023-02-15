В Минцифры заявили, что готовы к сотрудничеству с другими иностранными каналами.

Всемирно известный канал CNN International теперь можно смотреть в "Дия.ТV", а в Минцифры готовы к сотрудничеству с другими иностранными каналами.

Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале, в "Дии" появится еще больше англоязычных продуктов.

"Давно мечтали добавить в "Дия.ТV" именно этот канал. Ведь хорошо всегда иметь под рукой качественные и проверенные международные новости от топового медиа, которое смотрят 2 миллиарда человек. Больше никакого поиска стриминговых сервисов, платформ, сайтов. Просто открываете приложение, делаете несколько кликов и узнаете последние мировые новости", - отметил Федоров.

Видео дня

"Дия" и другие страны

Портал "Дия" - это единственный сайт государственных услуг в Украине. По состоянию на начало февраля "Дию" установили 18,6 млн украинцев.

19 января 2023 года стало известно, что Эстония запускает свое приложение "mRiik" на базе украинской "Дии".

20 января стало известно о том, что Агентство США по международному развитию (USAID) усиливает цифровую поддержку Украины и поддержит развитие "Дии" в других странах мира. Более 10 стран активно изучают и планируют позаимствовать опыт украинского приложения.

USAID планирует выделить 650 тысяч долларов для формирования подхода к распространению цифрового опыта Украины и мобильного приложения "Дия" на другие страны. Кроме того, USAID активно разрабатывает новый крупный проект поддержки цифровизации Украины.

Война в Украине и приложения

7 марта 2022 года в приложении "Киев Цифровой" появилась карта ближайших работающих магазинов столицы.

8 марта 2022 года в приложении "Киев Цифровой" появилась карта автоматов с бесплатной питьевой водой и бюветами.

4 января 2023 года в приложении "Дия" вернули возможность получить справку из госреестра вещных прав.

6 января на портале "Дия" добавили один из самых популярных документов для предпринимателей - выписку из Единого государственного реестра (ЕГР).

17 января стало известно, что украинцы смогут узнавать, какой государственный орган запрашивал их персональные данные.

24 января на портале "Дия" запустили запись на бета-тестирование услуги, которая предусматривает подачу заявления на получение государственной помощи для семей с детьми.

2 февраля 2023 года киевляне получили возможность забирать автомобили со штрафплощадки благодаря интеграции приложений "Киев Цифровой" и "Дия".

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