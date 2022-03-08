Ее можно найти в приложении "Київ Цифровий".

В Киеве появилась карта автоматов с бесплатной питьевой водой и бюветами.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Ее можно найти в приложении "Київ Цифровий", а также по ссылке. Здесь собраны все автоматы и бюветы с бесплатной питьевой водой, которые работают в разных районах Киева.

Как сообщал УНИАН, недавно в приложении "Київ Цифровий" появилась карта ближайших рабочих магазинов столицы. Также в нем собраны полезные ссылки на карту укрытий, возможность сообщить о метки, найти приют и получать уведомления о сирены в столице.

Напоминаем, сейчас в Киеве действует комендантский час – с 20.00 до 07.00. Торговые сети, магазины и аптеки заканчивают работу около в 19.00, а начинают – не раньше 08.00. Наземный транспорт и метро для перевозок пассажиров также работает до 19:00, после чего превращается в укрытие.

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