Законопроект летом был принят в первом чтении.

Принятие во втором чтении законопроекта о локализации производства позволит Украине в ближайшие пять лет увеличить свой валовой внутренний продукт на 3,9%.

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Об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва.

По его словам, в ближайшие пять лет объём публичных закупок, для которых можно применить нормы данного законопроекта, составит 150 миллиардов гривень.

"Если мы будем тратить эти средства на публичные закупки общественного транспорта, железнодорожного транспорта, коммунальной специальной техники и энергетического оборудования с привлечением местного производства, как предусмотрено законопроектом, мы получим рост ВВП почти на 4%, я думаю, он будет немного больше, потому что мы сейчас говорим о других важных отраслях, которые планируют включить после принятия закона", - сказал он.

Кроме того, эксперт прогнозирует, что принятие законопроекта позволит обеспечить в ближайшие пять лет рост перерабатывающей промышленности на 10,7%, а также увеличение поступлений в бюджет на 8,2%.

Также он подчеркнул, что в Украине уровень проникновения импорта в публичных закупках составляет 38%, тогда как в Европе и США этот показатель не превышает 7-10%.

Что этому предшествовало

В июле Верховная Рада приняла за основу законопроект, который направлен на локализацию производства в Украине путем изменения работы системы государственных закупок "Прозорро".

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, он предлагает с 1 января 2021 года сроком на десять лет установить новые особенности осуществления процедур закупки отдельных товаров путем внесения изменений в Закон Украины "О публичных закупках" для совершенствования процедуры оценки тендерных предложений.

В частности, устанавливается перечень товаров, в отношении которых использование требований локализации становится обязательным при проведении публичных закупок.

Законопроектом предусматривается, что степень локализации производства предметов закупки в Украине определяется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере публичных закупок в порядке и по методике, установленной Кабинетом министров.

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Автор: Дмитрий Шварц