Как привел пример заместитель главы ОП Ростислав Шурма, для выплаты зарплаты размером в 20 тысяч, украинскому работодателю нужно заплатить около 11 тысяч гривен налога.

В Офисе президента Украины назвали реальную ставку налогообложения доходов украинцев, которая забирает почти что половину официальной зарплаты.

Как отметил заместитель главы ОП Ростислав Шурма на брифинге 24 января, речь идет о ставке в 51,5%, которая включает в себя 22% Единого социального взноса, 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

"На самом деле никто этого никогда не озвучивает, но нужно понимать, что эффективное обложение доходов наших граждан составляет сегодня 51,5%", - сказал он.

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Он привел пример, что для выплаты зарплаты размером в 20 тысяч, работодателю нужно заплатить около 11 тысяч гривен налога.

"Если мы соотнесем, сколько получает работник и какую нагрузку платит работодатель, официально проводя оплату работнику, мы видим, что это 51,5%. Чтобы выплатить 20 тысяч официально заработную плату, налоговая нагрузка на работодателя будет составлять более 10 тысяч гривен, около 11 тысяч гривен", - заявил Шурма.

Замглавы ОП упомянул, что наличие такой высокой ставки дохода украинцев действительно является одной из причин развития теневого рынка в Украине.

Зарплата украинцев в 2023 году

До 1 октября 2022 минимальная зарплата в Украине составляла 6500 гривен, после повышения и сейчас она составляет 6700 гривен. Согласно проекту государственного бюджета Украины на 2023 год, который 3 ноября подписал президент Владимир Зеленский, в этом году минимальную заработную плату в Украине повышать не планируют.

Если говорить о почасовом размере, минимальная заработная плата в 2023 году составит 40,46 гривен/час. Эксперты также говорят, что в 2023 году украинцам не стоит ожидать радостных новостей по поводу увеличения заработных плат. Тем временем цены в Украине продолжают расти.

По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция за 2022 год составила почти 27 процентов. При этом цены на продукты питания выросли почти на 35 процентов. Больше всего подорожали яйца – на 77 процентов, фрукты – на 74 процента, овощи – более чем на 50 процентов. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 6%.

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