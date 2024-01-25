В этом году рост ВВП прогнозируется на уровне 3,6%.

В 2023 году экономика Украины вернулась к росту - Национальный банк улучшил оценку роста реального ВВП за 2023 год до 5,7%, восстановление продлится и в последующие годы. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, экономика восстанавливалась на протяжении всего прошлого года благодаря высокой адаптивности бизнеса и населения к условиям войны и мягкой фискальной политике, поддерживаемой масштабным международным финансированием.

"В IV квартале рост реального ВВП превысил ожидания прежде всего за счет более высоких урожаев поздних культур и развития альтернативных экспортных путей. Это стало основанием и для улучшения оценки роста реального ВВП в целом за 2023 год – до 5,7%", - сказал Пышный.

Он отметил, что несмотря на войну, экономический рост будет продолжаться и в дальнейшем. В 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6% прежде всего благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне. В то же время темпы экономического роста будут ниже, чем в прошлом году, из-за ожидаемого уменьшения урожаев и усиления диспропорций на рынке труда в условиях войны.

"В 2025-2026 годах рост экономики ускорится до 4-6% в год благодаря снижению рисков безопасности, что является основным предположением прогноза НБУ, улучшению потребительских и инвестиционных настроений, внедрению евроинтеграционных реформ. В послевоенное время мягкая фискальная политика и в дальнейшем будет поддерживать экономику, в то же время дефицит бюджета существенно сократится благодаря укреплению внутренней ресурсной базы", - уточнил глава НБУ.

Состояние экономики Украины

Украинская экономика выросла несмотря на блокировку границы. Так, в Минэкономики сообщали, что рост ВВП в ноябре 2023 года, по сравнению с ноябрем 2022 года, составил около 4%.

В то же время аналитики американского центра Atlantic Council высоко оценили состояние украинской экономики. По их данным, украинская экономика на удивление хорошо показала себя в 2023 году, и высокие экономические показатели отражены в последних оценках ЕС и МВФ.

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