По словам министра Марченко, для этого в государства есть достаточно средств.

В Украины на сегодня есть все возможности, чтобы выполнять социальные обязательства и обеспечивать военные потребности.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"У нас есть возможность полностью обеспечивать выполнение своих обязательств. В первую очередь это социальные обязательства - пенсии, заработные платы, социальные выплаты. Дальше - это военные потребности, мы их максимально обеспечиваем. С этой точки зрения у нас есть запас прочности", - сказал он.

Также он напомнил, что Украина получает финансовую помощь от Международного валютного фонда, Европейского союза, Всемирного банка и других международных организаций.

Однако министр призвал предпринимателей по возможности возобновлять свою работу, если они находятся на безопасной территории.

"Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы обеспечить потребности, чтобы у нас была возможность дать экономике перейти на другие возможности развития и функционирования. Поэтому я призываю весь бизнес, который работает на территориях, где не ведутся боевые действия, открываться и работать", - добавил он.

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