В Кабмине рассказали, кто получил больше всего "доступных кредитов" для бизнеса
07:14, 16 августа 2020Финансы
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Общий объем займов для малого и среднего бизнеса уже составляет 4,2 млрд грн.
Почти 60% "доступных кредитов" получили фермеры / фото УНИАН
В рамках программы "Доступное кредитование "5-7-9%" почти 60% займов получили фермеры.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в Facebook.
"Доступное кредитование "5-7-9%". Общий объем займов для малого и среднего бизнеса уже составил 4,2 млрд грн. 75% всех кредитов для МСБ с февраля было выдано именно в рамках программы "5-7-9%". Больше всего кредитов выдано украинским фермерам - 57%, еще 17% - это торговля, и 6% - это промышленность", - сообщил он.
Читайте такжеЗеленский заявил, что обещанная ипотека под 10% годовых уже работает Премьер убежден, что такой объем кредитования позволяет говорить, что программа работает не на бумаге, а действительно помогает украинскому бизнесу.
Программа Доступные кредиты 5-7-9%
- 3 февраля правительство объявило о старте программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в этом году в 50 000 кредитов.
- 17 июня Кабмин упростил доступ к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы, смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования и максимальной суммы кредита. В программе принимают участие 18 банков.
- По словам министра финансов Сергея Марченко, с начала действия программы 75% всех кредитов, полученных малыми и средними предприятиями с годовым доходом до 2 миллионов евро, были выданы в рамках этой программы.
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