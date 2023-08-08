Курс гривны к доллару порадовал стабильностью и зафиксировался на уровне 37,55 гривен.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 8 августа, сохранил свои позиции, оставшись на том же уровне - 37,55 гривен за доллар.

Относительно евро курс гривны так же закрепился на уровне 41,55 гривен за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 36,99 гривен за доллар. Это чуть меньше вчерашней стоимости валюты. В свою очередь продавать евро можно по тому же курсу - 40,8 гривен за евро.

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Как торгуются евро и доллар в обменниках на этой неделе

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках вчера, 7 августа, сохранил свои позиции, оставшись на том же уровне - 37,55 грн/долл.

Относительно евро курс гривны просел на 5 копеек и сегодня составил 41,55 грн/евро. Продать американскую валюту сегодня можно было в среднем по курсу 37 грн за долл., в свою очередь продавать евро вчера стало более выгодно - 40,8 грн за евро (+5 копеек).

По мнению директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, курс доллара в Украине до конца текущей недели будет находиться в диапазоне 37,1-37,5 грн/долл. В указанный период на рынке будет наблюдаться тенденция к медленному притяжению курса доллара к официальному.

По словам банкира, переходная дата и массовые выплаты зарплат подпитали спрос на иностранную валюту и спровоцировали небольшое подорожание доллара на прошлой неделе.

По состоянию на 1 августа 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка, достигли 41,72 млрд долл. В июле они выросли на 6,9% и второй раз подряд обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины.

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