Руслан Черкасский считает, что былая реформа таможенной системы являлась лишь имитацией бурной деятельности.

Январские кадровые перестановки в руководящем составе Государственной таможенной службы Украины привели к позитивной динамике борьбы с контрабандой. Однако для окончательного искоренения этого явления необходимы политическая воля и поддержка парламентом инициативы наделения ГТСУ более широкими полномочиями, в частности – правом оперативно-розыскной деятельности.

Об этом в интервью «Фактам» рассказал заместитель главы Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский. Лишь за первый месяц работы нового руководства ГТСУ план поступлений в госбюджет таможенных платежей, в том числе за счет борьбы с контрабандой, перевыполнен на 11 млрд грн.

В целом статистика потерь от реализации схем беспошлинного ввоза в Украину товаров, в том числе запрещенных – оружия и наркотиков, свидетельствует об астрономических суммах. Ежегодно потери бюджета исчисляются в 100–150 млрд грн. Однако, по словам Черкасского, ущерб всей экономической системы Украины гораздо больший.

«Экономическая безопасность страны – это ведь не только доходы бюджета. Задача таможни – защита экономики как системы. И если в Украине закрывается предприятие, которое производит текстиль или обувь, из-за того, что кто-то ввозит импортные товары без уплаты НДС и пошлин, по заниженной таможенной стоимости, это тоже убыток. И для экономики, и для бюджета. Но как это посчитать? Так что вопрос не в конкретной сумме убытка. Мы и так понимаем, что он огромнейший. Вопрос – в выгодной Украине экономической и таможенной политике, которую необходимо реализовывать», - говорит Руслан Черкасский.

С первых дней работы на посту заместителя главы ГТСУ Черкасский сосредоточил основное внимание на борьбе с контрабандой оружия, наркотиков, янтаря и лесоматериалов. Результаты говорят сами о себе. В текущем году сотрудники таможни пресекли контрабандный ввоз в Украину около 2,3 тонн наркотических веществ и прекурсоров, без учета таблеток и ампул с различными наркосодержащими жидкостями.

«В апреле, в грузе с картофелем, который направлялся из Ирана в Украину, нашли 213 кг героина. Причем наркотик был спрятан в пластиковой упаковке, которая имитировала форму и размер картофеля. Ранее более полутоны этого наркотика было обнаружено среди дынь, около 300 кг – в топливном баке грузового автомобиля, их перевозили по маршруту из Ирана в Австрию через Украину. А в январе в зоне действия Галицкой таможни пресекли попытку контрабанды более тонны героина, который прятали в грузе с рисом! По ценам черного рынка стоимость партии – около 2,3 млрд грн!» - констатировал Черкасский.

Он отметил также, что в 2020–2021 годах было пресечено более 20 попыток незаконного вывоза из Украины 800 кг янтаря и 250 попыток черного экспорта леса-кругляка. Свои плоды принесло и усиление контроля за правильностью определения таможенной стоимости товаров. За первый четыре месяца работы госбюджет дополнительно получил около 420 млн грн.

Руслан Черкасский считает, что былая реформа таможенной системы являлась лишь имитацией бурной деятельности. Для реальной, эффективной борьбы с контрабандой и серыми схемами, по мнению замглавы ГТСУ необходимы политическая воля, поддержка Верховной Рады и общественности.

«Исходя из анализа международного опыта, право на оперативно-розыскную деятельность Государственной таможенной службе Украины, я считаю, необходимо. Такое право есть у таможенных администраций ведущей страны ЕС – Германии, соседней с нами Польше, у наших партнеров – США и множества других стран... Необходимо реальное включение в этот процесс Верховной Рады. Таможенный кодекс, а именно он устанавливает «правила игры» в таможенной сфере, давно требует пересмотра… Кроме того, есть целый ряд изменений в законодательное поле, таже унификация таможенных сборов, которые позволили бы нам работать эффективнее», - говорит Черкасский.

Замглавы ГТСУ выразил надежду, что до конца текущего года удастся сформировать костяк Службы из числа профессиональных и добросовестных таможенников и за счет перевода на контракты повысить уровень их заработных плат приблизительно вдвое. А с 2022 года – еще приблизительно в 1,5–2 раза.

«Имею большую надежду, что в текущем году получится провести все необходимые структурные трансформации, чтобы Украины получила таможню, которой можно гордиться», - резюмировал Руслан Черкасский.

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Автор: Иван Бойко