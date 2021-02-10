В Украине сократились депозиты в гривне, но выросли в долларах / фото УНИАН
Объем гривневых депозитов в украинских банках за январь снизился на 1,4% – до 825,3 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – вырос на 0,8%, до 17,68 миллиарда долларов.
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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам выросли за январь на 0,6% - до 599,4 миллиарда гривень.
Остатки по валютным кредитам за этот период сократились на 0,8% - до 12,2 миллиарда долларов.
Что этому предшествовало
- Объем гривневых депозитов в украинских банках за 2020 год вырос на 30,7% – до 838 миллиарда гривень, валютных – на 20,4%, до 17,46 миллиарда долларов.
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