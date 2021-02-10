Остатки по гривневым кредитам выросли на 0,6%, по валютным – сократились на 0,8%.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за январь снизился на 1,4% – до 825,3 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – вырос на 0,8%, до 17,68 миллиарда долларов.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам выросли за январь на 0,6% - до 599,4 миллиарда гривень.

Остатки по валютным кредитам за этот период сократились на 0,8% - до 12,2 миллиарда долларов.

Что этому предшествовало

Объем гривневых депозитов в украинских банках за 2020 год вырос на 30,7% – до 838 миллиарда гривень, валютных – на 20,4%, до 17,46 миллиарда долларов.

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Автор: Екатерина Жирий