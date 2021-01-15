Остатки по гривневым кредитам сократились на 2,8%, по валютным – на 2,7%.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за 2020 год вырос на 30,7% – до 838 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 20,4%, до 17,46 миллиарда долларов.

Читайте такжеВсемирный банк прогнозирует серьезный экономический кризис из-за пандемииКак сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в декабре объем гривневых депозитов вырос на 9,5%, валютных – сократился на 2,4%.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам сократились на 1,2% за декабрь и на 2,8% с начала года - до 595,954 миллиарда гривень.

Остатки по валютным кредитам сократились на 3,5% за декабрь и на 2,7% с начала года - до 12,3 миллиарда долларов.

Что этому предшествовало

Объем гривневых депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% – до 639,7 миллиарда гривень, валютных – на 28,5%, до 17,2 миллиарда гривень.

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Автор: Екатерина Жирий