Объем гривневых депозитов в украинских банках за 2020 год вырос на 30,7% – до 838 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 20,4%, до 17,46 миллиарда долларов.
Читайте такжеВсемирный банк прогнозирует серьезный экономический кризис из-за пандемииКак сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в декабре объем гривневых депозитов вырос на 9,5%, валютных – сократился на 2,4%.
Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам сократились на 1,2% за декабрь и на 2,8% с начала года - до 595,954 миллиарда гривень.
Остатки по валютным кредитам сократились на 3,5% за декабрь и на 2,7% с начала года - до 12,3 миллиарда долларов.
Что этому предшествовало
- Объем гривневых депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% – до 639,7 миллиарда гривень, валютных – на 28,5%, до 17,2 миллиарда гривень.
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