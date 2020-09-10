В украинских банках за август выросли гривневые депозиты, и сократились - валютные.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за август увеличился по сравнению с июлем на 1,4% – до 722,38 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 1,6%, до 17,5 миллиарда долларов.

Читайте такжеС сегодняшнего дня банки будут давать только правдивую информацию о депозитах и кредитах - НБУ

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов увеличился на 12,7%, валютных – на 17,3%.

Кредиты в украинских банках

В то же время остатки по гривневым кредитам увеличились на 0,2% за август и сократились с начала года на 0,1% - до 612,3 миллиарда гривень.

Остатки по валютным кредитам выросли на 0,3% за август и на 12,5% с начала года - до 14,7 миллиарда долларов.

Что этому предшествовало

Объем гривневых депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% – до 639,7 миллиарда гривень, валютных – на 28,5%, до 17,2 миллиарда долларов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий