Общий объем финансирования ЕС для Украины в рамках программы Ukraine Facility достигнет 12 миллиардов евро.

В среду, 17 июля, Еврокомиссия одобрила предоставление Украине почти 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом в сети Х сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"После принятия Советом (Европейский совет, – ред.) общий объем финансирования ЕС для Украины в рамках этого механизма достигнет 12 миллиардов евро. ЕС продолжает твердо поддерживать борьбу Украины за свободу и путь в ЕС", – отметила глава Еврокомиссии.

Одобрение Еврокомиссией очередного транша прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль. "Европейская комиссия поддерживает выделение Украине почти 4,2 млрд евро. Эта существенная помощь укрепит нашу макрофинансовую стабильность на фоне длительной борьбы за свободу. После получения этих средств общая сумма финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility достигнет 12 млрд евро", – написал он в Telegram.

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В начале 2024 года главы государства и правительств стран-членов Европейского Союза приняли единодушное решение о создании Украинского Фонда в 50 млрд евро для поддержки Украины на протяжении 2024-2027 годов.

В июне в государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования в размере 1,9 млрд евро от Европейского Союза в рамках Ukraine Facility. Следующие транши в рамках программы Украина будет получать ежеквартально при условии выполнения индикаторов, определенных в Плане Украины.

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