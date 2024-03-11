В 2023 году объем переводов внутри страны составил 728 млрд грн.

В 2023 году объем внутригосударственных денежных переводов вдвое превысил показатели довоенного 2021 года. Деятельность на территории Украины осуществляли 35 платежных систем "перевода средств", из которых 26 – созданы резидентами и девять – нерезидентами (четыре системы из США, три – из Великобритании, по одной – из Грузии и Канады), сообщила пресс-служба НБУ.

"В прошлом году объем внутригосударственных переводов, осуществленных через платежные системы "перевода средств", составил 728 млрд грн (19,9 млрд долл. в эквиваленте). Это вдвое больше, чем за довоенный 2021 год", – говорится в сообщении.

Средняя сумма одного перевода в пределах Украины составила 862 грн. Отмечается, что лидером по сумме переводов в пределах Украины была платежная система NovaPay (32% всех внутригосударственных переводов).

Видео дня

В Украину за 2023 год с использованием платежных систем "перевода средств" было переведено 2,6 млрд долл. в эквиваленте. Это на 17% меньше, чем за довоенный 2021 год. Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину составляла 255 долл. Наибольшие объемы средств в Украину в прошлом году поступали из США (18%), Израиля (17%), Италии (15%), Германии (9%) и Ирландии (5%).

Лидерами по сумме переводов в Украину были следующие платежные системы "перевода средств":

Western Union (платежная организация – резидент США) – 43,2% всех переводов;

MoneyGram (платежная организация – резидент США) – 21,7% всех переводов;

PrivatMoney (платежная организация – АО КБ "ПриватБанк") – 17,9% всех переводов.

"Платежные системы "перевода средств" стали важным каналом выплаты гуманитарной помощи украинцам от ряда международных организаций", – отметили в Нацбанке.

Денежные переводы в Украине

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в феврале сообщил, что в Украине могут ввести ограничения на банковские переводы на период военного положения для борьбы с "мискодингом".

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что Национальный банк изучает вопрос об ограничении карточных переводов и лимитов перевода наличных через терминалы, что может касаться тех, кто проводит теневые операции.

Член Совета Нацбанка Василий Фурман заявлял, что вопрос ограничения карточных перево дов рассматривается в рамках комплексных мер, направленных на борьбу с теневой экономикой.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев отметил, что Национальный банк сейчас работает над подготовкой законопроекта об ограничении карточных переводов. Однако они будут касаться лишь незначительной доли безналичных операций граждан.

Вас также могут заинтересовать новости: