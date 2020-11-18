По прогнозу замглавы финансового комитета Верховной Рады, экономические проблемы в государстве начнутся еще до сентября 2021 года.

Если Украина не сможет погасить $3 млрд по долгам в сентябре следующего года, страну ждет технический дефолт и "апокалиптический сценарий".

Об этом в интервью LB.ua заявил народный депутат от фракции "Голос", заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

"Если в сентябре 2021-го мы не сможем погасить $3 млрд... Мы не выплатим эти долги, то это будет технический дефолт. И сразу апокалиптический сценарий, который в принципе характерен всему нынешнему политическому циклу по всем направлениям, в частности, по финансовому", – заявил Железняк.

Он прогнозирует, что экономические проблемы в государстве начнутся к сентябрю 2021 года.

"Если мы не получим транш МВФ, это будет катастрофа. Ведь транш Фонда - не просто деньги, но и сигнал всем остальным о том, что в эту страну можно стабильно инвестировать. Если этого сигнала не будет, в условиях необходимости погашения долгов, это будет очень большой проблемой для Украины. Вот тут уже будет реальная угроза, что это правительство снесут, будет секвестр и так далее. А также крупные политические пертурбации. И, да, все это вполне реально", - говорит Железняк.

По словам нардепа, Кабмин в таких условиях не решает проблемы, а только откладывает их.

"Это происходит систематически с таможенными, налоговыми поступлениями, с доходами от приватизации... Все как снежный ком. И в какой-то момент перепрыгнуть этот снежный ком будет невозможно. Эта власть просто рано или поздно упадет лицом во весь этот снег", - отметил нардеп.

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Проект бюджета на следующий год Железняк считает "стандартно плохим".

"Есть большие замечания к раздутому дефициту и нереальным методам его покрытия. Второе - эта гениальная идея с повышением минимальной зарплаты. Это очень плохая идея со всех сторон - с точки зрения экономики, и людям она не зайдет. Ведь в результате будут больше платить налогов... Я знаю, что многие мои коллеги даже из коалиции ходили и просили от нее отказаться ... но в итоге большинство депутатов, как те ежи. Плакали, но продолжали лезть на кактус", - заявил парламентарий.

Также Железняк раскритиковал рост расходов на Офис президента и другие институты власти в проекте госбюджета-2021.

Проект госбюджета 2021

14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП. Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 трлн 71,1 млрд грн, а расходы - 1 трлн 350 млрд грн. При этом дефицит бюджета предполагается на уровне 270 млрд грн.

В проекте госбюджета также запланировано 104 млрд грн на выплату помощи, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 млрд грн.

5 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект главного финансового документа страны.

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Автор: Александр Топчий