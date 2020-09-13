Поступления составляют почти 3,047 трлн, а расходы - около 6,054 трлн долл.

Дефицит федерального бюджета США по состоянию на конец августа превысил 3 триллиона долларов.

Об этом свидетельствуют последние статистические данные, обнародованные министерством финансов США.

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Дефицит бюджета крупнейшей экономики мира достиг 3,047 трлн долл. Поступления составляют почти 3,047 трлн, а расходы - около 6,054 трлн долл.

Прогноз

Ожидается, что в целом дефицит бюджета США 2020 года может достичь 3,3 трлн долларов, поскольку фискальный год в стране завершается 30 сентября.

Динамика

За период с октября 2018 до конца августа 2019 года объем дефицита вырос в годовом исчислении на 19 процентов

По состоянию на сентябрь 2019 года дефицит госбюджета США впервые за последние десять лет превысил один триллион долларов.

Бюджетное управления Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике потребуется около 10 лет.

В апреле 2020 года в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2020 году экономика США сократится на 5,5% и это будет самым резким обвалом с 1946 года. Ожидалось, что безработица в США во втором квартале достигнет пика 15,7%. Хотя ранее экономисты банка ожидали, что показатель не превысит 12,8%. Кумулятивная потеря рабочих мест достигнет 21 миллиона.

Прогнозы, опубликованные Бюджетной службой Конгресса, говорили о том, что ВВП США сократится на более чем 7% во втором квартале на фоне усиления пандемии коронавирус.

31 июля 2020 года стало известно о том, что ВВП США обвалился почти на 33% в пересчете на годовые темпы. Это самое глубокое падение с 1947 года.

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Автор: УНИАН