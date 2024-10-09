Компания Метинвест столкнулась с большим вызовом, связанным с дефицитом кадров. Об этом крупнейшей ежедневной газете Германии Suddeutsche Zeitug рассказал операционный директор компании Александр Мироненко.

Мироненко рассказал, что сейчас компании не хватает 4 000 сотрудников - это пятая часть от нужного количества. И одной из основных причин дефицита является мобилизация.

"Мы являемся одной из ведущих компаний в вопросе мобилизации и остаемся ею с самого начала. У нас работает около 60 000 сотрудников, и из них более 8 000 сотрудников находятся на передовой. К сожалению, более 600 наших сотрудников уже погибли. Ежемесячно в наших компаниях мобилизуют от 100 до 170 сотрудников. И очень сложно найти новых людей", - говорит Мироненко.

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Он пояснил, что многие украинские мужчины выбирают неофициальное трудоустройство, чтобы избежать внимания военкоматов и не быть мобилизованными в армию. Забронировать же нужное количество работников Метинвест не может - не позволяет законодательство.

"Для непрерывной работы технологически сложного производства, как металлургическое, 50% персонала мало, нужно бронировать не менее 80% сотрудников. Конечно, можно мобилизовать всех украинских работников, но без экономики и налогов еще никто не выиграл войны", - говорит Мироненко.

Он также уточнил, что за первое полугодие 2024 года Метинвест уплатил почти 10 млрд грн (чуть меньше 217 миллионов евро) налогов и сборов.

Как известно, Группа Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривень инвестиций.