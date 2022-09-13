Также он рассказал, на каком уровне в 2023 году предусматривается размер средней заработной платы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл детали госбюджета-2023 и рассказал, что будет с долларом в следующем году. Кроме этого стало известно, чего ожидать от уровня средней заработной платы.

Об этом Шмыгаль рассказал во время заседания правительства.

Так, средняя заработная плата предусматривается на уровне 18,5 тысяч гривень. Шмыгаль сообщил, что инфляция может достичь 30%. А среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривень.

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"Несмотря на все вызовы и трудности, наша экономика и финансовая система в этом году выстояли. Также у нас есть полное понимание, как мы завершим год с точки зрения проведения всех необходимых выплат. Проект бюджета, который мы утверждаем сегодня, так же дает нам полное понимание приоритетов на следующий год. Мы обеспечим нашу армию, профинансируем пенсии, зарплаты медиков и учителей. Будем поддерживать наиболее социально уязвимые категории населения. Продолжим программы стимулирования экономики. Украина обязательно победит и мы начнем масштабные восстановление и трансформацию в Европе за последние 70 лет", - подчеркнул Шмыгаль.

Проект госбюджета на 2023 год: что известно

Как сообщал УНИАН, правительство Украины поддержало проект государственного бюджета на 2023 год.

Он, в частности, предусматривает расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн 136 млрд грн, или почти 50% всего бюджета.

Также, по проекту бюджета, в 2023 году собственные доходы составят 1,28 трлн грн, тогда как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн грн. Таким образом, ежемесячный дефицит составит более 3 млрд долларов.

Впоследствии стало известно, что макропрогноз на 2023 год предполагает рост реального ВВП на 4,6%. Экономика Украины в 2023 году может как упасть, так и вырасти, все зависит от ситуации на фронте, подчеркнул Шмыгаль.