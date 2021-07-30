По мнению эксперта, вместо декларативной риторики Министерству экономики стоит сосредоточиться на создании благоприятных условий для работодателей и таким образом стимулировать их создавать новые рабочие места.

Кабмин пытается переложить собственную ответственность за проблему тенизации экономики на обремененных налогами и фискальным давлением предпринимателей. Но таким образом чиновники расписываются в неспособности проводить системные реформы.

Об этом пишет в своем новом блоге на информационном портале Лига доцент университета Государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин.

Эксперт анализирует выступление бывшего главы ГНС, а ныне первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко на национальном форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы", который состоялся в июле. Руководитель министерства тогда отметил, что государственный сектор обеспечивает 40% рабочих мест на рынке труда в Украине, из них 20% - в бюджетной сфере и 20% - в государственных корпорациях.

"Это слишком высокий показатель, но это не заслуга, а недостаток, потому что не развивается частный сектор экономики", - отметил чиновник.

Андрей Гмырин соглашается с такой оценкой. В то же время, он обращает внимание на другие слова министра, который сообщил, что в прошлом году в Украине почти 11 млн трудоспособных граждан не имели официального дохода, а "теневой" фонд оплаты труда составил около 500 млрд грн. По словам чиновника, "через теневую занятость Украина ежегодно теряет колоссальный ресурс, который могла бы использовать для повышения социальных стандартов". Сейчас, сказал Алексей Любченко, в Украине около 10-11 млн рабочих мест и есть более 75 тыс вакансий, которые надо заполнить.

По словам Андрея Гмырина, о проблеме теневой экономики и борьбе с ней чиновник говорил, еще когда возглавлял ГНС. Но тогда его ведомству так и не удалось уменьшить масштабы явления. Сегодня Алексей Любченко оперирует старыми лозунгами, хотя должен был бы мыслить более стратегически, как того требует его новая должность, пишет ученый.

Андрей Гмырин уверен: на самом деле частный сектор (особенно сектор малого и микро-предпринимательства) демонстрирует низкую занятость не столько из-за выплаты зарплат в конвертах, столько потому, что находится на грани вымирания. В свое время бизнес пострадал от карантинных ограничений, а налоговые послабления от ГНС оказались в основном фикцией. Несмотря на многочисленные призывы экспертной среды освободить малый бизнес от уплаты ЕСВ на период карантина чиновники на этот шаг не пошли.

По мнению эксперта, вместо декларативной риторики Министерству экономики стоит сосредоточиться на создании благоприятных условий для работодателей и таким образом стимулировать их создавать новые рабочие места. Например, можно было бы ввести льготный период по уплате НДФЛ и ЕСВ для вновь созданных рабочих мест, субсидировать зарплатный фонд стратегически важных отраслей экономики и тому подобное.

Андрей Гмырин критически оценивает слова чиновника о намерении дополнительно привлечь для работы на обанкротившихся судостроительных заводах Украины тех граждан, которые в свое время выехали на заработки в Польшу или Германию. По мнению автора, такие планы Кабмина являются полной утопией.

"Стране нужны системные преобразования, которые будут стимулировать бизнес к развитию и созданию новых рабочих мест, привлекать инвесторов - отечественных и иностранных. Пока мы видим лишь увеличение налогов и слышим обвинения в адрес предпринимателей в том, что они эти налоги платить не хотят", - резюмирует Андрей Гмырин.

Автор: Григорий Бондарь